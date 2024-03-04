В Новосибирске лже-таксисты обворовывали пьяных клиентов

В Новосибирске силовики задержали группу таксистов-грабителей.

По данным УМВД России по Новосибирской области, бандиты вели свою деятельность с декабря 2022 года по январь этого. Один из фигурантов находил в развлекательных заведениях пьяных людей и предлагал услуги такси. В пути у них похищали имущество и банковские карты, с которых снимали деньги. Подозреваемые «нагрелись» более чем на полмиллиона, сказали в ведомстве.

В ходе личного досмотра сотрудники полиции изъяли у лже-таксистов четыре сим-карты, пять сотовых телефонов и одну банковскую карту. Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество». Мужчин заключили под стражу.

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