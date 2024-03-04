В Новосибирске маршрутка №301 наехала на 11-летнего мальчика

На месте ДТП работал наряд ДПС.
Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области, 4 марта в Первомайском районе автобус наехал на пешехода.
Инцидент произошел в 14:00. Водитель 1984 года рождения управлял автобусом Газель Нехт и у дома №6 по улице Героев революции наехал на пешехода, который перебегал проезжую часть в неположенном месте. В автобусе находилось 9 пассажиров.
В результате аварии пострадал 11-летний мальчик. Его доставили в больницу.
В данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, что в Новосибирске сбили двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте.