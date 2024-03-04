В Новосибирске мигранта Хамроева приговорили к 15,5 годам колонии за убийство школьницы

Хушнуд Хамроев признан виновным в убийстве 17-летней школьницы.

Советский районный суд Новосибирска признал виновным и приговорил к 15 годам и 6 месяцам колонии строгого режима мигранта Хушнуда Хамроева, убившего 17-летнюю школьницу, сообщил 4 марта корреспондент Сиб.фм. Хамроев также будет обязан выплатить 2,5 млн рублей компенсации морального вреда семье потерпевшей, а также 400 тысяч — материального.

Трагедия произошла в ночь на 27 июля 2022 года и попала в объектив видеорегистратора. На записи, ставшей главной уликой в уголовном деле, запечатлено, как Хушнуд Хамроев гонится за 17-летней Кристиной (имя изменено), валит её на асфальт и несколько раз бьёт ножом. Девушка от полученных ран скончалась на месте, а мигрант сбежал. Утром Хамроева задержали. Известно, что он собирался выехать за пределы Новосибирской области на автобусе.

В ходе расследования выяснилось, что мигранта и сибирячку связывали продолжительные отношения, которые девушка не могла закончить по своей инициативе. Знакомые погибшей рассказали, что Хамроев преследовал Кристину, «ревновал к каждому столбу», не раз поднимал на неё руку. Мать девушки писала заявления в полицию, но результата не было. Уже после трагедии наказали шестерых полицейских за то, что они не проводили профилактическую работу с Хамроевым. Известно, что у мужчины есть судимость и он считался склонным к совершению преступления.

В итоге Хамроева обвинили в совершении нескольких преступлений: в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ), угрозах убийством (ч.1 ст.119 УК РФ), истязании (ч.2 ст.117 УК РФ) и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ч.1 ст.134 УК РФ). На суде мигрант обвинение в убийстве не отвергает, твердит, что погибшая ему изменяла.