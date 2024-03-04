В Новосибирске назвали самые криминальные районы по числу преступлений мигрантов

Всего за 2023 год иностранцы и лица без гражданства совершили 656 преступлений.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на управление МВД по Новосибирской области, в 2023 году наибольшее число преступлений, которые совершили мигранты, зафиксировали в Кировском и Ленинском районах города — по 71. Также большое количество зафиксировали в Дзержинском районе — 66 преступлений и в Октябрьском — 42.

Уточняется, что в Калининском районе мигрантами было совершено 37 преступлений, в Центральном — 34, в Железнодорожном — 29, в Заельцовском — 26, в Советском — 17 и в Первомайском районе — 7.

«Наибольшее количество преступлений, совершенных мигрантами (иностранными гражданами и лицами без гражданства) зафиксировано в Черепановском, Карасукском, Барабинском районах Новосибирской области: от 26 до 72», — сообщает пресс-служба.

Всего за прошлый год иностранцы и лица без гражданства совершили 656 преступлений в регионе, что на 1,5% меньше, чем в 2022 году.

Напомним, что в Новосибирске мигранта Хамроева приговорили к 15,5 годам колонии за убийство школьницы.