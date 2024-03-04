В Новосибирске потеплеет до 0 градусов с новой рабочей недели

Потепление до 0 градусов идет в Новосибирск.

По данным сервиса Gismeteo, на новой рабочей неделе в Новосибирске ожидается повышение температуры до 0 градуса.

В понедельник, 4 марта, температура воздуха утром опустится до -10 градусов, а днем поднимется до -6 градусов.

С 5 по 7 марта дневная температура будет колебаться от -2 до -4 градусов.

Уже к выходным ожидается повышение температуры — в субботу, 9 марта, воздух прогреется до -3 градусов, а 10 марта, в воскресенье, будет температура выше нуля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ледяные “медузы” были замечены на Оби в Новосибирске.