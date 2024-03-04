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общество

В Новосибирске пресекли группу, занимающейся легализацией мигрантов в России

Фото: freepik

УФСБ России по Новосибирской области пресечена противоправная деятельность участников организованной группы, занимавшихся легализацией иностранцев в России.

По данным пресс-службы УФСБ России по Новосибирской области, двое местных жителей в 2023 году организовали незаконное пребывание в России свыше 100 иностранцев. Подозреваемые оформляли фиктивные документы о регистрации, патенты на работу, гражданско-правовые договоры и трудовую деятельность.

Сейчас следственным отделом УФСБ России по Новосибирской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье “организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору”.

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Валерия Митрохина
Журналист

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