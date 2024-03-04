В Новосибирске прокуратура начала проверку после того, как у женщины забрали детей

По словам женщины, отключение произошло без предупреждения.

Прокуратура Колыванского района организовала проверку после того, как у жительницы деревни Подгорной забрали двух детей и поместили их в реабилитационный центр.

Напомним, что у жительницы деревни Подгорная Колыванского района Новосибирской области органы опеки забрали детей, аргументируя это тем, что в ее доме созданы неблагополучные условия для проживания, которые создали сами коммунальщики.

Женщина воспитывает двоих детей и живет с ними в бревенчатом доме, который отапливается дровяной печью. Во время сильных морозов женщина дополнительно включает обогреватели, так как сотрудники «Новосибирскэнергосбыта» лишили возможности отапливать дом в полной мере.

«Отключение произошло в зимний период, с ночными температурами ниже – 30°C в доме, где проживают двое несовершеннолетних детей», — заявила женщина в обращении.

Позже к ней пришли сотрудники опеки и участковый, которые убедили ее написать заявление о передаче детей в Центр социальной помощи семье и детям до нормализации жилищных условий.

В результате ситуации единственным неравнодушным человеком оказался депутат Совета депутатов Колыванского района Виктор Коротков, который погасил задолженность женщины перед коммунальщиками — он оплатил 3 000 рублей за повторное подключение дома к электросети, а также снабдил её запасом дров.

«Предварительно установлено, что дети помещены в центр по заявлению матери в связи с невозможностью проживания в доме без электроэнергии. Прокуратурой будет дана оценка действиям должностных лиц ресурсоснабжающей организации и органа социальной защиты», — пишет пресс-служба областного ведомства.