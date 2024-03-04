В Новосибирске сбили двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте

Водитель Ауди сбил двух пешеходов в Новосибирске — они переходили дорогу в неположенном месте.

По данным группы “Инцидент Новосибирск” в социальной сети “ВКонтакте”, вечером 3 марта в Новосибирске водитель, управляя автомобилем Audi, двигался по улице Мочищенское шоссе и напротив дома по улице Аэропорт совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадали пешеходы — они были госпитализированы в лечебное учреждение.

Напомним, что в Новосибирске произошла массовая авария на левом берегу.