В Новосибирске СК проводит проверку по факту травмирования детей во время катания на “плюшках”

Следователями СК России по Новосибирской области устанавливаются обстоятельства травмирования на несанкционированной горке в городе Искитиме двух детей.

Ранее было известно, что в Новосибирской области две девочки катались на “плюшке” и влетели в дерево. В результате чего обе получили серьезные травмы, одна из пострадавших сейчас находится в реанимации.

Сейчас по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области зарегистрирована доследственная проверка.

Уточняется, что следователями СК проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельств произошедшего.