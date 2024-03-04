В Новосибирске цветы к 8 марта подорожали на 30%

По сравнению с прошлым годом цены на цветы подорожали на 30% в Новосибирске.

По данным портала BFM-Новосибирск, к 8 марта был замечен резкий скачок цен на цветы в Новосибирске — как минимум на 30%. Данное наблюдение отметили и клиенты, которые уже заказывают букеты к весеннему женскому празднику.

“Логистика сильно выросла в цене. Если смотреть на самые ходовые позиции на 8 марта – тюльпаны, хризантемы, розы – то рост в среднем составил 30%”, – поделилась владелец сети цветочных салонов "Цветы Афродиты".

Хозяйка уже другого цветочного магазина также отметила, что сейчас на 40-50% выросли цены на розы у поставщиков.

“Доллар вырос – все в итоге ценники переписали. Местные поставщики тоже цены подняли. У них теплицы здесь, но логистические затраты все равно существенные, потому что многое заказывается из-за рубежа”, — рассказала женщина.

Уточняется, что сейчас стандартный букет из трех тюльпанов в магазинах Новосибирска продается от 300 до 800 рублей, при этом цены на импортные и российские цветы не сильно отличаются.

Напомним, что в Новосибирской области подорожали на 4,6% фрукты и овощи.