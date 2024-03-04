В Новосибирске в массовом ДТП с автобусом на Титова пострадал пенсионер

По факту аварии проводится проверка.

Напомним, что 3 марта в Новосибирске на пересечении улиц Титова и Пермской произошло массовое ДТП — столкнулись автобус и три легковушки.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирску, водитель автобуса двигался по улице Титова в сторону улицы Троллейная. Возле Титова, 91 произошло столкновение с Daewoo Matiz, который ехал по улице Пермская. После этого автобус столкнулся с Hyundai I30, и с автомобилем Волга 3110.

Также Hyundai I30 врезался в автомобиль Toyota, водителем которого была женщина 1980 года рождения.

В результате ДТП 66-летний водитель Волги пострадал. Он доставлен в больницу.

Напомним, что в Новосибирске сбили двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте.