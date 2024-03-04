В Новосибирской области два ребенка на “плюшке” влетели в дерево

После катания на “плюшке” пострадали два ребенка.

По данным портала “Искитимская газета”, в Новосибирской области две девочки катались на “плюшке” и влетели в дерево. В результате чего обе получили серьезные травмы, одна из пострадавших сейчас находится в реанимации.

“С травмами позвоночника после катания на тюбинге дети к нам поступают, наверное, каждый день”, – сообщил главный врач детской больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий.

Также, по его словам, самая частая травма при катании с горки на ватрушке – это компрессионный перелом позвонков грудного и поясничного отдела, и скелетные травмы: переломы предплечья, плеча, переломы ног и черепно-мозговые травмы.

Напомним, что в Новосибирске парень спас девочку, которая разбилась об забор на плюшке.