В Новосибирской области у женщины в морозы обрезали свет и забрали детей

За микродолг в морозы обрезали свет, а затем забрали детей у жительницы Новосибирской области.

У жительницы деревни Подгорная Колыванского района Новосибирской области органы опеки забрали детей, аргументируя это тем, что в ее доме созданы неблагополучные условия для проживания, которые создали сами коммунальщики.

Жительница Новосибирской области воспитывает двоих детей и живет с ними в бревенчатом доме, который отапливается дровяной печью. Во время сильных морозов женщина дополнительно включает обогреватели, так как сотрудники «Новосибирскэнергосбыта» лишили возможности отапливать дом в полной мере.

Тогда мать двоих детей решила обратиться к Общественной приёмной партии «Справедливая Россия – За Правду».

«Отключение произошло в зимний период, с ночными температурами ниже – 30°C в доме, где проживают двое несовершеннолетних детей», — заявила женщина в обращении.

Она также отметила, что отключение произошло без предупреждения.

Позже женщина обратилась за помощью и в районную соцзащиту, чтобы ей предоставили небольшое количество дров, однако вместо помощи к ней пригласили сотрудников опеки и участкового, которые под предлогом создания «опасных для жизни условий» убедили ее написать заявление о передаче детей в Центр социальной помощи семье и детям до нормализации жилищных условий.

В результате несправедливой ситуации единственным неравнодушным человеком оказался депутат Совета депутатов Колыванского района от партии «Справедливая Россия – За Правду» Виктор Коротков, который погасил задолженность женщины перед коммунальщиками — он оплатил 3 000 рублей за повторное подключение дома к электросети, а также снабдил её запасом дров.

Сейчас женщина с помощью депутатов и юристов Центра защиты прав граждан Справедливой России добивается того, чтобы ей вернули детей.