В Новосибирском зоопарке у очковых лангуров родился детеныш

Сейчас он рыжего цвета.

Как сообщает «Новосибирский зоопарк» во «ВКонтакте», в семействе очковых лангуров произошло пополнений.

В зоопарке пара очковых лангуров появилась в 2012 году. Их привезли из Ташкентского зоопарка. Через четыре года у единственной пары лангуров в России из новосибирского зоопарка родился первенец. В 2024 году на свет появился еще один малыш. В данный момент ему исполнилось два месяца.

«Когда он достаточно окреп, и стал активно интересоваться тем, что происходит вокруг, с ним начали нянчиться и другие лангуры. Мать ненадолго отдает детеныша другим самкам и отцу семейства. Все они очень хорошо относятся к маленькому: гуляют с ним по вольеру, стремятся согреть», — рассказала заместитель директора по научной работе Новосибирского зоопарка Ольга Шило.

Сейчас детеныш рыжего цвета, но примерно через полгода окрас поменяется на более темный.

Напомним, что в Новосибирском зоопарке вышли из спячки еноты.