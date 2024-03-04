сегодня
04 марта, 21:07
пробки
3/10
погода
-8°C
курсы валют
usd 91.35 | eur 99.10
сегодня
04 марта, 21:07
пробки
3/10
погода
-8°C
курсы валют
usd 91.35 | eur 99.10
сегодня 19:29
общество

В «Поле чудес» приняла участие жительница Новосибирска

Фото: www.1tv.ru

Жительницу Новосибирска обогнала девушка из Омска.

Елизавета Козенец из Новосибирска стала участником программы «Поле чудес» на Первом канале. Эпизод вышел 1 марта.

Жительница Новосибирска привезла с собой шишки и кедровые орешки.

Участникам задали вопрос о названии периода весенних дождей в Тверской губернии в 19 веке. Елизавета первая крутила барабан и угадала букву «о» — их оказалось три в слове.

Далее она исполнила собственную песню и подарила сборник стихов, которые написала ее мама, но, к сожалению, не смогла победить.

Напомним, что бизнесмен из Новосибирска стал гостем шоу на ТНТ.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в