В «Поле чудес» приняла участие жительница Новосибирска

Жительницу Новосибирска обогнала девушка из Омска.

Елизавета Козенец из Новосибирска стала участником программы «Поле чудес» на Первом канале. Эпизод вышел 1 марта.

Жительница Новосибирска привезла с собой шишки и кедровые орешки.

Участникам задали вопрос о названии периода весенних дождей в Тверской губернии в 19 веке. Елизавета первая крутила барабан и угадала букву «о» — их оказалось три в слове.

Далее она исполнила собственную песню и подарила сборник стихов, которые написала ее мама, но, к сожалению, не смогла победить.

Напомним, что бизнесмен из Новосибирска стал гостем шоу на ТНТ.