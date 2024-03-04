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проиcшествия

Житель Новосибирска устроил конфликт в больнице: врачи вызвали ГБР

Фото: ru.freepik.com

Инцидент произошел 2 марта в 00:33.

Как сообщает «Агентство безопасности ГВАРДИЯ» во «ВКонтакте», в Новосибирске ночью 2 марта экипаж ГБР вызвали в приемное отделение больницы в Заельцовском районе. Там местный житель хулиганил и оскорблял врачей.

«Там хулиганил и оскорблял медработников мужчина, привезенный из какой-то городской «наливайки» с острой болью в животе. В присутствии бойцов ГБР врачи осмотрели больного и, придя к выводу, что в госпитализации он не нуждается, отпустили восвояси», — гласит пост.

Уточняется, что сотрудники ГБР проводили мужчину почти до самого дома.

Напомним, что в Новосибирске в массовом ДТП с автобусом на Титова пострадал пенсионер.

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Нина Раневская
Журналист

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