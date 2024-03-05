169 новых троллейбусов хотят закупить для Новосибирска в 2024 году

За 5 лет было приобретено 190 автобусов.

Как рассказал Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, в 2024 году в город привезут партии новых трамваев и троллейбусов.

Так, в этом году поступят 169 троллейбусов. Помимо этого еще будет изготовлено 20 новых трамваем в рамках соглашения с «БКМ-Сибирь» и холдинга «Белкоммунмаш».

Всего за последние пять лет для Новосибирска приобрели 190 автобусов и 89 троллейбусов.

Напомним, что дефицит полицейских в Новосибирской области связан с низкой зарплатой.