29 единиц лесопожарной техники закупят для Новосибирской области в 2024 году

Средства выделят в рамках нацпроекта «Экология».

Как сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, в 2024 году для региона закупят 29 единиц спецтехники, которая пойдет на укрепление лесопожарных станций государственных автономных учреждений области.

На приобретение спецтехники будет выделено 56 миллионов рублей.

«По итогам прошлого года оснащенность региона лесопожарной техникой составила 94,4%, в этом году перед нами стоит задача выполнить план и достичь 100%», – рассказал начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов регионального минприроды Алексей Бугаков.

Помимо этого, продолжается подготовка к пожароопасному сезону: проводятся осмотры оборудования и техники, а также проверяется готовность сил и средств.

Напомним, что в Новосибирской области в 2024 году отремонтируют 7,4 километра дороги.