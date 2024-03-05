Балет «Корсар» возвращается на сцену НОВАТа

Новый постановщик хочет «сломать» стереотип о том, что балет – это скучно.

Как сообщает портал cultvitamin.ru, балет Петра Гусева «Корсар» возвращается в НОВАТ. Спектакль был поставлен в 1962 году именно в этом театре.

Новым постановщиком стал солист петербургского Михайловского театра Александр Омар.

Он сообщил, что добавил в спектакль некоторые современные элементы, при этом оставил сценографию 1962 года.

«Я выступил и как балетмейстер, восстановив все, созданное Петром Гусевым, но чтобы придать балету более современный формат, пришлось поработать и хореографом, создав ряд сцен, поставив несколько танцев, которые уже были в сюжетной канве спектакля, но хореографию я сделал другую», — сказал Александр.

Постановщик считает, что его «Корсар» — это блокбастер, который заинтересует зрителя любого возраста.

Напомним, что новосибирский воспитатель-певец поучаствовал в шоу с Малаховым.