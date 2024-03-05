Более 1000 сотрудников МЧС патрулировали водоемы Новосибирской области

Было выявлено 10 нарушений.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области, с 26 февраля по 3 марта прошел 4-й этап ежегодной профилактической акции «Безопасный лед».

В рамках акции было создано 363 группы. В их состав входили сотрудники МЧС, полиции, волонтеры, представители муниципалитетов. Они патрулировали места на замерзших водоемах, куда могли выходить люди.

Таким образом, за неделю было выявлено 10 нарушений на водоемах регионах.

«Задействованы свыше 1 000 человек и более 430 единиц техники; Выставлено 108 запрещающих знаков; 2 435 профилактических бесед с рыбаками и другими отдыхающими у водоемов; Выявлено десять нарушений в Сузунском и Ордынском районах», — пишет пресс-служба.

Напомним, что в Новосибирске назвали самые распространенные нарушения ПДД.