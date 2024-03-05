Борьбу с диабетом усилят в Новосибирской области после послания президента

В НСО усилят борьбу с диабетом.

В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили о том, что новая программа по борьбе с сахарным диабетом принята в регионе во исполнение послания президента России.

Министр здравоохранения области Константин Хальзов отметил, что проект включает пять направлений, в числе дооснащение оборудованием для выявления сахарного диабета, организация школ пациентов, имеющих сахарный диабет, повышение квалификации медицинских работников и другое.

Региональная программа по борьбе с сахарным диабетом рассчитана до 2025 года.

Напомним, что в Новосибирской области не обеспечили ребенка-диабетика глюкометром.