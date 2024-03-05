Депутат Госдумы Игнатов об отчете губернатора: «В Новосибирской области установлен рекорд по объемам строительства»

Региональный парламент единогласно принял отчёт губернатора Андрея Травникова о работе правительства в 2023 году.

Отчёт губернатора Новосибирской области Андрея Травникова о работе правительства в 2023 году единогласно принял парламент. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Глава региона отчитался перед парламентом в ходе 42-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области.

«В докладе губернатора Андрея Александровича Травникова меня особенно впечатлили два достижения Новосибирской области, достигнутые в 2023 году. Во-первых, это рекорд по строительству. Сдано в эксплуатацию 3 млн. 16 тысяч кв.м новых площадей, а это почти 7 тысяч домов и 47 тысяч квартир. И то, что в Новосибирской области самый большой бюджет реализации национальных проектов среди регионов Сибири», — высказался депутат Госдумы РФ Виктор Игнатoв, участвовавший в сессии.

Игнатoв добавил, что регион выполняет план по реализации нацпроектов, что поможет рассчитывать на дополнительную поддержку.

«Губернатор сообщил, что область строит больше жилья, больше капитально ремонтирует, чем соседи. С начала программы национальных проектов в нашем регионе введено в эксплуатацию 289 социальных объектов. Некоторые нацпроекты реализованы уже на 100%. А это очень важно, чтобы область могла получать федеральное финансирование и в дальнейшем. В целом отчет главы области прошёл ровно и спокойно. Вопросов по докладу практически не было. Были предложения от ряда депутатов, на что стоит обратить дополнительное внимание или просьбы по конкретным объектам. И как следствие, при голосовании отчет был принят единогласно», — добавил депутат.