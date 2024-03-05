Депутат Сергей Бондаренко продолжает выполнять наказы избирателей

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Сергей Бондаренко (депутатское объединение «Единая Россия») отчитался о работе за год перед представителями общественных организаций и территориальных общественных самоуправлений (ТОС) избирательного округа №50.

В четверг, 29 февраля, в Ресурсном центре по улице Крылова, 61а Сергей Бондаренко встретился с активными жителями, старшими домов, руководителями ТОС и общественных объединений, работающих на территории округа. Он рассказал, какие наказы, поручения, обращения и просьбы жителей удалось выполнить в 2023 году.

«В прошлом году за помощью обратились и получили её из фонда соцзащиты 20 человек. По просьбам жителей выделили свыше десяти машин с землей, песком и отсевом. На ограждение зеленых зон во дворах направили необходимые средства. Установили красивую чугунную арку на Аллее Славы в сквере, где проходят праздничные гуляния. Дворы порядка 15 многоквартирных домов украсили цветами в рамках акции «Центру зеленых красок». В двух дворах посадили молоденькие пихты – такое озеленение по обращениям граждан мы проводим ежегодно. Во многих дворах установили новые скамейки, в том числе на Аллее Славы 12 штук», – перечислил выполненное депутат.

Также Сергей Бондаренко отметил проходящие на Монументе Славы уроки мужества и экскурсии в исторический мультимедийный парк «Россия – моя история» и в планетарий. Он рассказал об организации пункта сбора гуманитарной помощи по улице Каменской, 80. Здесь формируют грузы для отправки в расположение 41 армии, новосибирского батальона «Вега» и Росгвардии. Депутат уточнил, что на предприятиях налажено производство печек-буржуек и сапёрных лопаток.

У школы №156 установили лежачих полицейских и снесли аварийные деревья, заасфальтировали дорогу и сделали водоотведение. Начали восстановление спортивной площадки на улице Демьяна Бедного, на территории уложили новое покрытие и установили дверцы на спортивной площадке. На улице Державина заасфальтировали проезд от домов до Ипподромской магистрали. За ходом продолжения строительства на территории детского сада №117 наблюдает созданный общественный совет. Планируется возвести пристройку на 110 мест по инициативе застройщика.

За активную помощь в сборе гуманитарной помощи Сергей Бондаренко вручил подарки и благодарности старшим домов и представителям ТОС «Центральный». По итогам отчёта избиратели поставили депутату оценку «отлично».