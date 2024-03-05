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общество

Для профилактики преступности предлагают открыть еще два вытрезвителя в Новосибирске

Фото: freepik

В Новосибирске предлагают открыть еще два вытрезвителя для профилактики преступности.

Начальник ГУ МВД России по региону Андрей Кульков в ходе годового отчета на сессии областного заксобрания сообщил, что в Новосибирске необходимы два вытрезвителя для профилактики преступлений, совершенных в нетрезвом виде.

В прошлом году открытие первого муниципального вытрезвителя в Первомайском районе поспособствовало снижению пьяной преступности на 9%.

«Наработанная практика показывает, что расположение центра позволяет эффективно работать только нарядам близлежащих районов — Советского и Первомайского. Из других частей города это отнимает значительное время», — добавил начальник ГУ МВД России по НСО.

Напомним, что дефицит полицейских в Новосибирской области связан с низкой зарплатой.

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Валерия Митрохина
Журналист

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