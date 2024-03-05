Флорист из Новосибирска рассказала, как надолго сохранить букет из тюльпанов

Необходимо ежедневно обновлять воду.

За три дня до праздника 8 Марта в цветочных магазинах Новосибирска стали повышать цены на букеты. Тюльпаны, которые принято дарить в женский день, везут как из-за рубежа, так и с российских плантаций.

Цена на букет зависит от бутона и высоты стебля. Таким образом, за букет из 10 пионовидных махровых тюльпанов просят около 1500 рублей, а за букет с цветами обычной бокаловидной формы — 1100 рублей.

Флорист Татьяна рассказала «МК в Новосибирске» как можно «продлить жизнь» цветам.

Необходимо каждый день менять воду и подрезать ствол. При этом вода должна быть холодной, а стебель в ней должен находиться больше чем на половину.

«Тюльпаны стоят все одинаково: дорогие, недорогие. У нас в магазине голландские тюльпаны. В тепле они еще очень хорошо растут, растет ствол, они вытянутся. Стоят 7 – 10 дней точно», — объяснила флорист.

Напомним, что россиянки признались, какого подарка с нетерпением ждут 8 марта.