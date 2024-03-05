Глава ГУ МВД по НСО рассказал, с чем связан дефицит полицейских

Основной причиной стала низкая зарплата.

Как рассказал на сессии заксобрания Новосибирской области глава новосибирского ГУ МВД Андрей Кульков, в регионе отмечен дефицит полицейских.

По его словам, основной причиной недобора является низкая заработная плата.

Так, в данный момент дефицит составляет 16,4%. Наибольший спрос отмечен на сотрудников патрульно-постовой службы — дефицит 27% и сотрудников уголовного розыска — 22,6%.

Напомним, что для профилактики преступности предлагают открыть еще два вытрезвителя в Новосибирске.