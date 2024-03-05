Концерт Инстасамки в Новосибирске отменили: он должен был пройти 31 марта

Певица написала об этом в своих социальных сетях.

Инстасамка (Дарья Зотеева), российская поп-певица и рэп-исполнительница, в своем телеграм-канала написала, что концерт в Новосибирске, который должен был состояться 31 марта в Blablabar, отменен.

«Мы готовим для вас шоу к альбому, которое вы сможете увидеть в начале 2025 года. Никаких ограничений по выступлениям и исполнению из-за содержания моей музыки нет», – написала Дарья.

Напомним, что новосибирский певец Митя Фомин дошел до финала и проиграл в шоу «Выжить в Самарканде».