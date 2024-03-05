«Лесоповал» отменил концерт в Новосибирске в день выступления

Вслед за Инстасамкой концерт в Новосибирске отменила группа «Лесоповал».

Выступить артисты должны были 4 марта — в этот же день мероприятие отменили по неизвестным причинам.

«Внимание! Отмена концерта. Концерт группы «Лесоповал» 4 марта 19:00 в КК имени Маяковского отменен. По вопросам возврата обращайтесь в билетные кассы, где были приобретены билеты», — говорится в срочном сообщении концертного комплекса.

Ранее группа пела в Томске, 5 марта у музыкантов назначен концерт уже в Омске.

Напомним, недавно популярная певица Инстасамка в своем Telegram-канале объявила об отмене концерта, который должен был состояться 31 марта в Blablabar в Новосибирске. Она пояснила, что готовится шоу к альбому.