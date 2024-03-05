На части улицы Советской в Новосибирске запретят парковку

В Новосибирске планируют запретить парковку этой весной.

На рабочей группе по организации дорожного движения в Новосибирске приняли решение по поводу того, чтобы весной текущего года запретить парковку на улице Советской.

Вместо этого на участке планируют сделать двустороннее движение вместо одностороннего.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске водитель МАЗа сбил 8-летнего ребенка.

Напомним, что о сложных условиях на дорогах Новосибирска предупредили сотрудники ГИБДД. 5 марта ожидается сильная метель и снег — порывы ветра могут усилиться до 15 метров в секунду.