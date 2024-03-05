Новая программа по борьбе с сахарным диабетом принята в Новосибирской области во исполнение Послания Президента РФ

Как доложил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, программа принята в соответствии с новым федеральным проектом «Борьба с сахарным диабетом», разработанным во исполнение поручения Президента РФ. Министр подчеркнул, что проект включает пять направлений, в числе которых дооснащение оборудованием для выявления сахарного диабета, организация школ пациентов, имеющих сахарный диабет, повышение квалификации медицинских работников, обеспечение детей, больных сахарным диабетом первого типа системой непрерывного мониторинга глюкозы, а также научное, техническое развитие в области эндокринологии.



«Региональная программа по борьбе с сахарным диабетом рассчитана до 2025 года, она включает раннее выявление заболевания, профилактику развития осложнения сахарного диабета, мероприятия по совершенствованию автоматизированных систем учета, мониторинга. Основные задачи реализации программы на территории региона – профилактика факторов риска развития заболевания, улучшение качества оказания медицинской помощи, материально-технической базы, привлечение специалистов в первичном звене, организация работы межрайонных эндокринологических центров», – прокомментировал Константин Хальзов.



Программа «Борьба с сахарным диабетом на 2024-2025 годы» была утверждена Правительством Новосибирской области. После подписания документ будет опубликован на сайте.