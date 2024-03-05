Новосибирский УАЗ с гуманитарной помощью отправился в Луганск

4 марта до Новосибирска добрался автопробег Владивосток-Луганск, направленный на поддержку СВО. Водители везут из российских городов гуманитарную помощь, к сборам которой присоединились и сибиряки.

Один из самых масштабных автопробегов вновь добрался до Новосибирска. В 2023 году участники проехали более 9 500 километров от Владивостока до Донецка. В 2024-м конечной точкой стал Луганск, а общий путь увеличился до 10 078 километров, с остановками в различных городах России.

Подробностями поделился один из организаторов, гендиректор группы компаний «Автолига» Игорь Иванович Кошкин:

«В этом году много знакомых, среди которых есть и участники СВО, обратились ко мне с просьбой помочь. Я хорошо представляю, кто и в каких частях получит эту гуманитарную помощь. Наша компания постояннопринимает участие в оказаниим посильной помощи по нашему профильному направлению – автобизнесу. Периодически поставляем транспортные средства, запчасти и комплектующие. Иногда осуществляем ремонт бывших в употреблении автомобилей, их дооборудование для дальнейшего использования в зоне действия специальной военной операции. Так и сегодня, отправляемая нами гуманитарная помощь – автомобиль УАЗ, необходимые комплектующиеи спец инструмент.





Каждая остановка автопробега сопровождается не только сбором гуманитарной помощи, но и проведением различного рода патриотических мероприятий. В нашем городе, благодаря главе Ленинского района Александру Грибу, прошло возложение цветов на Монументе Славы, участники пробега пообщались со школьниками на уроке мужества. Несмотря на то, что автопробег немного выбился из графика, в Новосибирске дружно встретили его участников: посылки для бойцов ВС РФ уже погружены и обязательно будут доставлены.