Новосибирца будут судить за покушение на убийство и поджог дома

Инцидент произошел в начале июля 2023 года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, заместитель прокурора Ленинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего местного жителя. Его обвиняют в покушении на умышленное причинение смерти двух или более лицам, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам и в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.

По версии следствия, в июле 2023 года мужчина пришел в гости к знакомым в один из частных домов в Ленинском районе. Он вместе с другими выпивал алкоголь. Во время застолья между обвиняемым и другим мужчинами произошел конфликт. Разозлившись на них, обвиняемый вышел из дома и поджег строительный мусор у входной двери. После чего скрылся с места преступления.

Тем не менее люди, которые находились в доме, смогли выбраться из него самостоятельно. Они выпрыгнули из окна второго этажа. Дом сгорел.

В данный момент уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.

Напомним, что Глава СК поручил заняться проверкой дела по факту травмирования двух несовершеннолетних во время катания с горки.