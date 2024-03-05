Новосибирца задержали в Краснодаре: он обманул местных жителей на 12 миллионов рублей

Его ждет суд.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по Краснодару, полицейские задержали 25-летнего новосибирца, который вместе с подельниками обманул жителей Краснодара на 12 миллионов рублей.

По данным следствия, они звонили гражданам и представлялись сначала сотрудниками службы безопасности банка, а затем правоохранителями. Они сообщали потерпевшим, что мошенники пытаются похитить их сбережения, и под предлогом защиты убеждали людей переводить деньги на «безопасные счета».

Таким образом, за 10 месяцев работы был нанес ущерб на 12 миллионов рублей. Часть средств они оставляли себе, а остальные переводили на счет сообщников.

Напомним, что новосибирца будут судить за покушение на убийство и поджог дома.