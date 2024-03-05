Новосибирцев призывают отменить загородные поездки на время метели

Госавтоинспекция Новосибирской области призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах.

5 марта в регионе ожидается снег, метели, усиление ветра 13 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. На дорогах возможно образование гололедицы и снежных заносов.

«Госавтоинспекция Новосибирской области напоминает участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил дорожного движения и призывает соблюдать меры предосторожности, быть предельно внимательными на дорогах и не делать резких манёвров», — сказали в ГИБДД.

В ведомстве добавили, что если есть возможность, то на время непогоды лучше вовсе отменить загородные поездки на авто.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске ожидаются снегопады.