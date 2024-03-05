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общество

Парламент единогласно принял отчёт губернатора Новосибирской области Травникова

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Отчёт главы региона приняли на 42-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области.

Отчёт губернатора Новосибирской области Андрея Травникова о работе правительства в 2023 году единогласно принял парламент. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Глава региона отчитался перед парламентом в ходе 42-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области.

Губернатор отметил, что благодаря национальным проектам, поддержанным президентом России, регион смог значительно увеличить темпы решения множества задач в различных сферах.

Фото Парламент единогласно принял отчёт губернатора Новосибирской области Травникова 2

В своем отчете о деятельности правительства региона губернатор Андрей Травников подчеркнул, что завершение пятилетнего периода реализации национальных проектов, инициированных и дополненных Президентом России с учетом его выступления в ходе послания Федеральному Собранию, является не только поводом для подведения итогов, но и стимулом для анализа и пересмотра стратегии в реализации новых проектов.

С момента начала реализации национальных проектов в 2018 году регион стал одним из лидеров в Сибири, а благодаря выделенному бюджету в размере почти 200 миллиардов рублей удалось провести строительство, капитальный ремонт и модернизацию объектов в гораздо больших объемах по сравнению с соседними регионами.

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Александр Борисов
журналист

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