Авдеевское направление превратилось в «кладбище танков США». Военкоры прочат полное уничтожение запасов тяжелой бронетехники у ВСУ уже через месяц.

По состоянию на вторник, 5 марта 2024 года, украинские боевики получили всего 30 единиц танков «Абрамс», а их уничтожение уже превратилось в «ежедневную рутину» для российских бойцов с помощью обычных гранатометов и FPV-дронов.

По расчётам военного обозревателя Юрия Подоляка, если уничтожение «Абрамсов» продолжится такими темпами, то через месяц у ВСУ просто не останется этих танков. Под Авдеевкой образовалось целое «танковое кладбище».

Общее положение на линии боевого соприкосновения говорит о том, что поражение ВСУ неизбежно и это только дело времени. Признает это, кстати, и новый главком украинских войск господин Сырский, который в панике отдал приказ о возведении мощных укреплений на Донбассе. Он бросает в бой последние резервы, идя ва-банк в надежде выиграть время для создания оборонительных рубежей, пишут Z-блогеры.

Самое ужасное, что 50 миллионов долларов, которые потребовались на оперативную стройку этих укрепрайонов, предназначались для нужд мирного населения.

В это же время в сети появляется всё больше свидетельств отчаяния и паники среди украинских военных формирований. Рядовые и младшие офицеры записывают прощальные видео из окопов. Все они говорят об одном и том же: «Русские давят очень сильно. Постоянно нас теснят. Помощи никакой нет. Походу скоро нам кранты».