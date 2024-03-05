У жителей Новосибирска изъяли почти 0,5 килограмма героина

Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной группы, которая осуществляла сбыт наркотиков. В состав группы входили двое новосибирцев в возрасте 36 и 40 лет.

В ходе личного досмотра и при осмотре гаража, который находился на придомовой территории по месту жительства одного из подозреваемых, сотрудники полиции обнаружили героин массой почти 0,5 килограмма, метадон массой 250 граммов и гашиш массой более 35 граммов.

В данный момент возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере.

Напомним, что новосибирца будут судить за покушение на убийство и поджог дома.