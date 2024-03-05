В детской школе искусств в Новосибирске появилась трещина в стене

Школу решили реконструировать.

Как сообщает «МАУДО ДШИ №24 «Триумф» г. Новосибирск» во «ВКонтакте», в несущей стене появилась трещина. После обследования здание признали аварийным.

«Приказом Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска № 0042-од от 19.01.2024 деятельность ДШИ № 24 «Триумф» в названном здании приостановлена. Принято решение о реконструкции здания», — гласит пост.

Помимо этого, всех детей, которые обучались в школе, перевели на дистант и в другие школы. Всего в ней училось 350 человек.

Напомним, что в Новосибирске снегопад продлится до конца марта.