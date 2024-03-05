В Искитиме после катания на тюбинге пострадали две девочки

Прокуратура проводит проверку.

Как сообщает «Искитимская газета», в Новосибирской области две девочки катались на тюбинге и врезались в дерево. В результате происшествия дети получили серьезные травмы. Одна из девочек сейчас находится в реанимации.

По словам главного врача детской больницы скорой помощи Ростислава Заблоцкого, в медицинские учреждения каждый день поступают дети с травмами позвоночника после катания на тюбинге.

Самыми частыми травмами являются компрессионный перелом позвонков грудного и поясничного отдела, и скелетные травмы: переломы предплечья, плеча, переломы ног и черепно-мозговые травмы.

Также Искитимская межрайонная прокуратура проводит проверку после инцидента. Она даст оценку принятым администрацией города мерам по обеспечению безопасности детей, в том числе допущению катаний с горки в несанкционированном месте.

Помимо этого, доследственную проверку начали следователи СК России по Новосибирской области.

Уточняется, что следователями СК проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельств произошедшего.

Напомним, что в Новосибирске легковушка сбила заменявшего колесо автомобилиста.