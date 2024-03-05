В Кемеровской области мужчина привел домой лошадь

Мужчина несколько раз пытался запрыгнуть на нее.

Как сообщает телеграм-канал «Mash Siberia», городе Осинники в Кемеровской области один из местных жителей привел домой лошадь.

По словам очевидцев, мужчина завел коня внутрь подъезда и почти два часа скандалил с женой из-за животного. В итоге лошадь все-таки вывели на улицу.

«Квартиру ковбой снимает, после случившегося не открывает дверь. Хозяйку пока не могут найти ни жильцы, ни управляющая компания», — пишет телеграм-канал.

Напомним, что в Новосибирске мать решила покатать детей на «плюшках» возле дороги.