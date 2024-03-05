В Минпросвещения РФ рассматривают возможность льготной ипотеки для учителей

Однако такая мера поддержки потребует выделения значительного дополнительного финансирования.

Рабочая группа при Минпросвещения предлагаем ввести в РФ льготную ипотеку для учителей. Об этом сообщают «Известия».



«Рабочая группа оценивает возможности создания отдельного ипотечного продукта для учителей, принимая во внимание, что педагогические работники могут быть включены в уже существующие льготные ипотечные программы», — рассказали в ведомстве.



Там признали, что такая мера поддержки потребует выделения значительного дополнительного финансирования, а его источники сейчас не предусмотрены в федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Отчет о разработке ведомство должно будет предоставить в правительство до 1 ноября 2024 года.

Напомним, семейная ипотека не распространяется на вторички из-за угрозы злоупотреблений.