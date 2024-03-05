В Новосибирске благодаря новым нацпроектам укрепится научно-образовательная сфера

В 2024 году Новосибирск продолжит реализацию действующих нацпроектов, а также планирует принять участие в новых проектах, объявленных Президентом РФ, – «Молодежь России» и «Кадры».

«Благодарю представителей высшей школы Новосибирска за ту работу, которую вы ведете в своих коллективах, создавая качественный кадровый потенциал. Органы исполнительной власти со своей стороны должны постараться удержать молодых специалистов в регионе и городе, обеспечивая еще более комфортные условия для учебы, работы и проживания. Наука и качественное образование – это конкурентное преимущество Новосибирска. Важно не останавливаться на достигнутом, развивать те программы, которые позволят его укреплять», – сказал сегодня исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов на собрании общественности высшей школы Новосибирской области.

Новосибирск с 2018 года участвует в шести национальных проектах, за это время в экономику города поступило более 30 млрд рублей из федерального бюджета. Были построены новые детские сады, школы, дороги, благоустроены общественные пространства, отремонтированы учреждения культуры, расселены аварийные дома. Также благоустроено четыре масштабные территории: Монумент Славы, Михайловская набережная, Затулинский и Заельцовский парки. В городе появились современные зоны отдыха, спортивные площадки, которые востребованы также молодым поколением.

Олег Клемешов напомнил, что с 15 марта в Новосибирске начнётся голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды», продленному до 2030 года. В этом году новосибирцы будут голосовать за одну из восьми территорий, благоустроить которую планируется в 2025 году.