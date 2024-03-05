В Новосибирске на 20% сократилось число выданных кредитных карт

Область заняла 12 место по объемам лимитов на кредитах.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на исследование Объединенного кредитного бюро, в январе в регионе на 20% сократилось количество выданных кредитных карт. На 28% уменьшился объем лимитов на них — 4,11 миллиардов рублей.

Так, область заняла 12 место по объемам лимитов на новых кредитах. Средний размер стал меньше на 11% — 94 тысяч рублей.

Всего в России в 2024 году выдали 1,99 миллионов карт. Это на 22% меньше, чем в декабре 2023 года. Объем лимитов составил 202,79 миллиардов рублей — меньше на 37%, чем в конце прошлого года.

Напомним, что в Новосибирске назвали самые распространенные нарушения ПДД.