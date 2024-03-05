В Новосибирске началась 42-я сессия Законодательного собрания

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отчитался о работе регионального правительства.

В Новосибирске стартовала 42-я сессия Законодательного Собрания Новосибирской области. 5 марта Губернатор Андрей Травников представил отчет о работе Правительства региона за 2023 год перед региональным парламентом.

Работа сессии началась с исполнения Гимна России. В заседании Законодательного собрания приняли участие представители всех ветвей власти, министры областного правительства, депутаты Государственной Думы РФ и руководители федеральных ведомств.

Депутаты Государственной Думы РФ Виктор Игнатoв и Александр Аксененко принимают участие в работе сессии

Первым вопросом повестки дня сессии стал доклад губернатора о развитии Новосибирской области и достижениях, которые были получены в 2023 году.