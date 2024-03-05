В Новосибирске нашли таинственного строителя снежных башен

На пляже Академгородка Новосибирска снова появилась снежная башня.

Журналисты Atas.info застали за строительством здания из снежных блоков сотрудника института экономики и организации промышленного производства. Башни здесь, будто бы сами собой, появляются десятый год подряд. То, кто их создает — оставалось тайной.

Александр — так зовут специалиста, труд которого радует сибиряков несколько лет. Он сказал, что возводит башни просто так — к качестве физической нагрузки. Блоки для надежности скрепляет водой.

«Я рад, что это стало такой своеобразной достопримечательностью. Вот, еще сейчас снежный проход копаю для детишек, им такое нравится. И если люди сюда специально приходят, чтобы забраться наверх и сделать красивые фото, это же здорово», — отметил мастер.

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