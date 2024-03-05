В Новосибирске назвали самые распространенные нарушения ПДД

Всем водителям грозят штрафы.

Как сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения в Новосибирской области, составили топ-3 наиболее распространенных нарушений ПДД, которые местные жители совершили в феврале 2024 года.

Так, чаще всего водители не соблюдали скоростной режим — 207 821 нарушение. На втором месте расположились нарушения рядности — когда водители не соблюдали требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Было зафиксировано 16 988 таких случаев. На третьем месте — проезд на запрещающий сигнал светофора. Всего было выявлено 10 879 случаев.

Уточняется, что рейтинг был составлен на основе данных с комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Напомним, что Глава ГУ МВД по НСО рассказал, с чем связан дефицит полицейских.