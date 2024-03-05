В Новосибирске поймали сутенеров и прикрыли бордель с проститутками

Житель Новосибирска обустроил в Центральном районе бордель.

Силовики задержали организатора незаконного бизнеса и семерых его сообщников. В преступную группировку входили сибиряки в возрасте от 22 лет до 41 года, сообщили в «МВД Медиа».

Для оказания платных интимных услуг подельники подыскали девушек и использовали в качестве притона обычную квартиру, в которой нашли и изъяли денежные средства, добытые преступным путем, 36 мобильных телефонов, 31 банковскую карту и другие предметы.

В отношении сутенеров возбудили уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Организатор группы и двое его активных помощников до избрания меры пресечения задержаны, остальные фигуранты отпущены под подписку о невыезде.

Ранее мы писали о том, что создательница школы содержанок из Сибири дала откровенное интервью.