В Новосибирске СГК в марте проведет корректировку платы за отопление

Корректировка связана с погодными условиями.

Как сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании, жителям Новосибирска до конца марта вручат квитанции с корректировкой платы по отоплению за 2023 год. По данным СГК, у многих сумма будет отрицательной и зачтется в счет следующих платежей. Всего в Новосибирске она составила 594 миллиона рублей.

Такую корректировку объясняют погодными условиями: 2023 год оказался намного теплее, чем 2022. В отопительный сезон средняя температура воздуха была на 1 градус выше, а сам сезон был короче на неделю.

Также есть и те, кто получат положительную корректировку, которая может быть связана с ухудшением состояния инженерных систем и снижением энергоэффективности дома.

«Для большинства горожан корректировку проводят исполнители коммунальных услуг – такие как управляющие компании, ТСЖ, ЖСК. Для жителей домов, которые находятся на прямых договорах с СГК, корректировку делают сотрудники энергокомпании», – пишет пресс-служба.

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