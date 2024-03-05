В Новосибирске снегопад продлится до конца марта

Дороги необходимо будет чистить ежедневно.

Как рассказал министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский со ссылкой на синоптиков, в региональном центре снег будет идти до конца марта.

По словам Костылевского, из-за снегопада необходимо будет постоянно чистить дороги, в связи с чем он поручит усилить работу подрядчиков.

По данным на 4 марта, на дороги области вывели около тысячи единиц техники.

Помимо этого, министр попросил водителей быть более внимательными и бдительными, а пешеходов переходить дорогу только в положенном месте.

Напомним, что в марте жителям Новосибирска пересчитают плату за отопление.