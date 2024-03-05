В Новосибирске умер попавший при замене колеса под авто водитель

В новосибирской больнице скончался водитель иномарки, который получил серьезные травмы, меняя колесо на машине.

Напомним, ДТП произошло на Октябрьском мосту 3 марта, о чем сообщали спасатели МАСС на своих страничках в социальных сетях. Lada на большой скорости въехала в стоявший автомобиль KIA Sportage, у которого находился менявший колесо мужчина. В итоге владелец иномарки получил перелом обеих ног. Ему на месте была оказана первая помощь, затем пострадавшего доставили в больницу. Пациент умер.

Добавим, водитель отечественной легковушки тоже получил травму, у него диагностировали перелом лодыжки.